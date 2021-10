NAZIONE, Già caccia a una punta: nel mirino c'è Jovic

La Nazione scrive che la Fiorentina a gennaio si porterà a casa uno o forse due nuovi attaccanti. I profili in esame sono quelli già seguiti in passato, come Belotti (30 mln) e Borja Mayoral (15 mln). Servirà una cifra leggermente superiore per il brasiliano del Basilea, Arhur Cabral. Dalla Spagna ecco una voce da non sottovalutare: Luka Jovic può lasciare il Real Madrid - si legge - e la Viola ci pensa. C'è poi Lucca del Pisa, ma la concorrenza è altissima. Meno oneroso semmai arrivare a uno fra Raspadori e Scamacca. In particolare, per il secondo una proposta definitiva di 13 milioni potrebbe risultare sufficiente, senza dimenticare i pallini Milik e Piatek.