NAZIONE, Franchi: via libera alla ditta interdetta

Come riportato questa mattina dal quotidiano La Nazione, il gip di Salerno Pietro Indinnimeo ha accolto totalmente le tesi difensive della Cobar, la ditta di Altamura che si sta occupando dei lavori di restyling del Franchi. Il Giudice ha sospeso il divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione che era stato inizialmente imposto alla società pugliese a causa di un'inchiesta per truffa relativa alla costruzione della Cittadella della giustizia a Salerno.

Le indagini ipotizzano le accuse di illecito subappalto e frode in pubbliche forniture, e il divieto non avrebbe comportato solamente l'impossibilità di partecipare a future gare d'appalto, ma anche la sospensione dei contratti in corso.