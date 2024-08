NAZIONE, Forcing per Baturina, Amrabat in partenza

FirenzeViola.it

Il campo - e la delicatissima sfida di stasera contro la Puskas Akademia - si mischia al mercato in casa Fiorentina: la Nazione fa il punto su cosa aspettarci in queste ultime due giornate di trattative (la chiusurà del mercato sarà domani sera a mezzanotte): c'è innanzitutto da capire se quella messa in piedi per Martin Baturina della Dinamo Zagabria possa andare a dama oppure no nelle prossime ore. I viola sono fermi a un'offerta da 14 milioni più bonus per il talento classe 2003 della Dinamo, che però chiede 20 milioni (poco trattabili), l’affare ieri sera è stato rallentato dal match che la Dinamo ha giocato sul campo del Qarabag per il preliminare di Champions League, con lo stesso numero 10 in campo.

Per quanto riguarda invece le partenze, scrive il quotidiano locale, a centrocampo il domino si innescherà eventualmente con la cessione di Amrabat, da un paio di giorni diventata più probabile. Il Fenerbahce ha presentato un’offerta importante vicina ai 15 milioni, la Fiorentina ne vuole circa 18. Il club di Mourinho rimane in vantaggio nella corsa a Sofyan, anche se nelle ultime ore si sarebbe inserito pure l’Atletico Madrid, reduce da un mercato faraonico e deciso a regalare un incontrista a Simeone. L’offerta dei Colchoneros è attesa per la giornata di oggi. Nel caso in cui alla fine il marocchino dovesse salutare, la Fiorentina avrebbe l’esigenza di prendere un sostituto.