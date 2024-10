NAZIONE, Fiorentina si gioca tutto: serve approccio perfetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutti al Franchi per regalarsi un sogno complicato ma proprio per questo più pregiato. Introduce così La Nazione il match tra Fiorentina e Milan, con i viola (e Palladino) che stasera, scrive il quotidiano, si giocano tutto: orgoglio, classifica e un pezzo di futuro. Battere il Milan significherebbe dare una sterzata incredibile a una stagione iniziata in salita, spingere indietro una crisi che rischia di farsi pericolosa e, non ultimo, metterebbe una pezza sulle voci che raccontano di una crisi tra spogliatoio e panchina.

Per battere il Milan, scrive poi il giornale, servirà un approccio perfetto, concedere poco all’avversario e presentarsi in fase di finalizzazione con la giusta consistenza. E qui, il protagonista della notte viola potrebbe davvero essere Moise Kean. Il suo duello a distanza con l'amico Leao è dove potrebbe girare Fiorentina-Milan.