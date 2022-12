NAZIONE, Due club di A su Cabral, su Isco...

Nelle sue pagine odierne La Nazione fa un punto sul mercato in entrata e in uscita della Fiorentina. Zurkowski, Maleh e Gollini sono i 3 giocatori sicuri di lasciare Firenze in questa sessione, il polacco sta trattando con la Sampdoria, dove potrebbe rientrare nella trattativa anche Sabiri, il 14 viola invece ha un'offerta importante da Bologna mentre Gollini è destinato a tornare a casa, all'Atalanta. Su Cabral invece si fa vivo l'interesse di Sampdoria e Cremonese, in entrambi i casi si parla di prestito con diritto di riscatto. Isco è la suggestione di mercato di fine anno, piace anche alla Salernitana che però ha ricevuto un no dal Siviglia.