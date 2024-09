NAZIONE, Dalla difesa all'attacco: i rebus di Palladino

FirenzeViola.it

La Nazione apre oggi le sue pagine sportive con tutti i rebus che Raffaele Palladino dovrà provare a risolvere durante questa sosta. Tre punti in tre partite sono troppo poco soprattutto perché ci sono ancora tante cose che non funzionano: la difesa a tre, per esempio, oppure il centrocampo dove scarseggiano le idee, infine l'attacco che rischia di appoggiarsi tutto sulle spalle di Kean. La Fiorentina nelle prime cinque partite ufficiali della stagione è apparsa imballata e asettica, al punto di soffrire praticamente sempre la manovra avversaria prima di lanciare timidi segnali di reazione