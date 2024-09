NAZIONE, Dal processo al campo: i giorni tesi di Gud

L'edizione odierna de La Nazione questa mattina si interessa della settimana delicata che vivrà Albert Gudmundsson, da oggi in Islanda per prendere parte al processo che lo riguarda per "cattiva condotta sessuale" (l'udienza sarà giovedì) ma pronto a giocare domenica a Bergamo. I tempi che riguarderanno il processo non saranno rapidi: terminata l’udienza, la sentenza di primo grado è attesa attorno al 10 ottobre, con la possibilità da parte dei contendenti di far ricorso entro il mese successivo in vista di un ipotetico nuovo processo previsto per l’estate 2025. La certezza, dunque, è che a prescindere da quanto i giudici stabiliranno, Gudmundsson non rischia di compromettere la stagione con la Fiorentina.

Da oggi dunque inizierà per «Gud» la settimana forse più emotivamente dura della sua carriera: prima il viaggio a Reykjavík, poi il processo, il ritorno a Firenze previsto per venerdì e infine la probabile convocazione per la sfida di Bergamo di domenica. Dove Albert, dopo una lunga attesa, spera di esordire con la nuova 10 viola sulle spalle.