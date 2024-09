NAZIONE, Da Vitor Roque a Baturina: gli obiettivi sfumati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa tenuta ieri al Viola Park, il ds Daniele Pradè ha avuto modo di ritornare sugli obiettivi di mercato non andati in porto. Come l'attaccante ex Barcellona ora al Betis Siviglia Vitor Roque (ieri a segno nella vittoria per 2-0 contro il Leganes).

Come riporta La Nazione, il brasiliano era un obiettivo dei viola ma il costo per prenderlo era di 40 milioni. Ruben Vargas sarebbe arrivato solo con le cessioni di Barak e Brekalo entro la fine del mercato in Italia. Mentre su Hummels Pradè voleva ancora aspettare. Infine Baturina: con il passaggio del turno in Champions League, la Dinamo Zagabria ha voluto trattenerlo rifiutando le avances dei viola.