NAZIONE, Concetto facile, ma quando si passa ai fatti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione, afferma che il concetto di giocare in trasferta per due anni, potrebbe apparire facile, addirittura prevedibile. Poi, quando si passa ai fatti ecco irrompere dubbi, perplessità e appunti che in qualche modo la Fiorentina dovrà mettere sul piatto del disagio di questo trasloco forzato. Danni economici, come già affrontato, notevoli. Il dibattito, tra Fiorentina e Palazzo Vecchio, dunque, è appena stato aperto.