NAZIONE, Con la Fiorentina1 nel bellissimo limbo Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina riaccende il motore, quello turbo che la sta facendo correre in campionato, e rimanda ai box, quello imballato e da rivedere con attenzione che l’ha costretta allo stop in Conference. Inizia così l'articolo che La Nazione, nelle sue pagine odierne, dedica alla squadra di Palladino in vista del match col Verona. Con il ritmo cadenzato dalle vittorie di fila in campionato (cinque e quindi caccia alla sesta consecutiva) e soprattutto con quella Fiorentina 1 che, ormai è evidente, quando il turn over finisce per nasconderla, la squadra ne soffre - si legge -. La squadra di Palladino è in quel (bellissimo limbo) che può portarli ora in Europa League e un attimo dopo in Champions. Ecco dal risultato di oggi contro il Verona potrebbe concretamente passare il treno - se non, ovviamente, definitivo, di sicuro altamente indicativo - su cui la Fiorentina potrà vivere il resto e la parte più importante della stagione.

Sotto certi aspetti, Fiorentina-Verona potrebbe assomigliare molto al tipo di partita vissuta a Torino, lo scorso weekend. E forse, anche per questa ragione, Palladino sembra deciso nell’andare nella direzione di riproporre il blocco degli undici scelti per battere i granata. Il tutto, in una cornice di pubblico da sold out, a testimoniare la grande voglia e bel clima che si sta respirando a Firenze, oltre che allo storico gemellaggio che accomuna viola e scaligeri.