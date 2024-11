NAZIONE, Como-Fiore è Fabregas contro Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione parla della sfida in panchina tra Como e Fiorentina e quindi tra Fabregas e Palladino, entrambi parte della nidiata di giovani allenatori che hanno addosso l'etichetta di predestinati. Idee diverse ma percorsi simili, sulle orme di De Zerbi. Quarantanni per Palladino, trentasette per Cesc, con una carriera da calciatori decisamente diversa ma molto simili come percezione da parte dei propri tifosi. Sul fronte tattico, Fabregas si muove sul tiki-taka di barcelloniana memoria, la Fiorentina di Palladino invece è tutto il contrario, con il blocco basso in difesa e un centrocampo pronto alla battaglia. Al 'Sinigaglia' saranno due filosofie di calcio diverse a confronto.