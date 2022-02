NAZIONE, Commisso furioso. E quelle parole...

Rocco Commisso si è decisamente tolto sassolini, sassoloni e qualche macigno dalle scarpe ed ha risposto a chi lo ha attaccato con cattiveria, o non difeso dopo lo striscione esposto sul Ponte Vecchio. Come riporta La Nazione, il suo "ci sono rimasto malissimo, devo fermarmi a riflettere" può voler dire molto, oppure poco perché l'intervista si è chiusa con un "forza viola". Il tono generale è stato duro, schietto, con sfumature affilatissime. Commisso ha avuto una reazione rabbiosa perché "non sono disposto a tollerare gli insulti", arrivati in massa dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus. Il mare è agitatissimo, serviranno tenacia e una buona bussola.