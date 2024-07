NAZIONE, Colpani: fiducia nel chiudere. Brekalo jolly

FirenzeViola.it

Per l'affare Colpani si attendono novità tra domani e martedì. Gradimento assoluto da parte della Fiorentina e di mister Palladino, ma Galliani per il momento non ha dato il via libera. Questione di una formula che ancora deve trovare la chiave di volta. La Fiorentina continua a spingere per un prestito oneroso con diritto di riscatto, che a determinate condizioni potrà diventare obbligo. Esborso non superiore ai 16-17 milioni.

Galliani vorrebbe fare subito la cessione a titolo definitivo, o quantomeno avere la certezza di incassare l’intera cifra la prossima estate. I rapporti tra i club sono però buoni, si respira una certa fiducia per chiudere in tempi brevi. Su Josip Brekalo si è acceso il mercato. Per il croato diverse le richieste anche dalla Serie A. Piace molto al Monza (se n’è parlato nell’ambito dell’affare Colpani). A riportarlo è La Nazione.