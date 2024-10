NAZIONE, Citterio a Lecce. L'ex ds: "Uomo di grande competenza"

FirenzeViola.it

Vista la squalifica accumulata da Palladino nella gara col Milan, in panchina per la Fiorentina, domenica a Lecce, siederà Stefano Citterio, vice del tecnico campano che già due volte aveva sostituito in passato. Ne ha parlato oggi, ai taccuini de La Nazione, Oscar Magoni, ds del Renate dove Citterio ha lavorato nelle giovanili per diversi anni: "Sarà certamente all'altezza, Stefano è un uomo di grande competenza. La Serie A non l'ha cambiato, è rimasto la bella persona che era quando lavorava con noi. Lo definirei un formatore, è abile a migliorare prima l'aspetto interiore e poi la tattica".