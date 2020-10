NAZIONE, Chiesa-Juve: tempi lunghi, viola in ansia

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto di mercato a proposito dell'affare Chiesa-Juventus che rischia di andare per le lunghe: per chiudere il trasferimento del giocatore infatti ci sono nel mezzo le sue richieste e non tutto è stato definito (e accettato): ecco perché l’annuncio che si pensava potesse arrivare ieri è slittato. La Fiorentina vorrebbe un pagamento meno dilazionato nel tempo, la Juventus risparmiare qualche milione, ma niente di insormontabile, almeno fino ad ora. Come detto, ci sono le richieste dell’entourage di Chiesa alla Juve che devono ancora andare a posto. Ma quello che preoccupa maggiormente Pradè sono le tempistiche di un affare che deve dare il via all’effetto domino messo già in piedi dalla dirigenza viola e che ha avuto il via libera di Commisso in prima persona.

