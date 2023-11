NAZIONE, Chi tra Nzola e Beltran? E Kouame...

FirenzeViola.it

Se come abbiamo letto negli ultimi giorni il dilemma attaccante è centrale nelle scelte di Stefano Pioli tra i tanti infortuni e la squalifica di Olivier Giroud, per Italiano vale lo stesso dubbio. La domanda è sempre quella: Nzola o Beltran? Anzi, grazie alle recenti prestazioni, si è aggiunto anche un terzo nome, Christian Kouame. Al momento in vantaggio sembra esserci l'angolano per partire dal primo minuto. Soprattutto perché, stando a quanto arriva dal Viola Park, Beltran non ha ancora smaltito al meglio la botta rimediata contro la Juventus.

L'idea Kouame resta nella mente del tecnico, magari a gara in corso come contro il Bologna. L'obiettivo però è trovare un attaccante che dia garanzie e certezze per partire da titolare ogni partita.