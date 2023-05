NAZIONE, Cabral o Jovic? I motivi della scelta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' La Nazione ci mostra i motivi per i quali dovremmo schierare un attaccante rispetto all'altro. La domanda sorge quindi spontanea: perché Italiano dovrebbe schierare Cabral? Sicuramente nelle ultime uscite non è stato brillantissimo, complice un problema fisico, ma da quando è arrivato a Firenze ha fatto sempre la lotta contro tutti. Cabral è entrato subito nelle simpatie dei tifosi, prima per il suo atteggiamento e poi per i gol. Non è un caso che sia il miglior marcatore della Conference League: è il suo habitat naturale. Un Re lotta sempre per il suo trono e allora perché Re Artù non dovrebbe avere questa possibilità?

Perché invece Italiano dovrebbe schierare Jovic? Cabral è in calo, invece il serbo è in netta ripresa sia da un punto di vista fisico sia mentale. Jovic tecnicamente è fortissimo: ha il calcio dentro e adesso oltre a quella ha aggiunto anche la testa, le parole di Italiano lo confermano. Sarebbe quindi opportuno schierare un ragazzo che ha lavorato molto sulla sua testa, con una tecnica indiscutibile, che nei palcoscenici internazionali si esalta.