NAZIONE, C. Commisso: "Firenze? Ho convinto io Rocco"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Su le pagine di questa mattina de La Nazione è presente l'intervista a Catherine Commisso. Ecco un estratto: "Quando siamo arrivati qui, si parlava di prima squadra; poi ci siamo resi conto di quanti facessero parte del settore giovanile. E tutti andavano in posti diversi che non ci parevano adatti a loro, in brutte condizioni"

Durante l’inaugurazione del Viola Park ha detto di sentirsi fiorentina. Ha capito la città?

"Si, i fiorentini sono bravi e orgogliosi della loro città e del loro modo di essere. Credono nel senso di appartenenza, sono creativi e appassionati"

Rocco dice che è stata lei a spingerlo verso la Fiorentina.

"Gli ho detto, ’se dobbiamo fare questo passo’, facciamolo per una città che è bella. Sono stata qui nel 1989 e ne sono rimasta affascinata. Per questo non ho esitato a dire Firenze: bellezza che non tramonta mai"

Com’è il suo rapporto con la squadra?

"Siamo coinvolti, sempre con loro. Sono bravissimi ragazzi, educati e il nostro Vincenzo è bravissimo, lo rispetto tanto e imparano tanto da lui"

Si può dire che lei è la prima tifosa?

"Rocco lo è, li segue, li incoraggia, li difende sempre. Io mi preoccupo soprattutto quando si fanno male. Il mio senso materno viene fuori".