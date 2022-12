NAZIONE, Brekalo gradisce: ora l'affondo decisivo?

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sul calciomercato in entrata della Fiorentina, in particolar modo sull'esterno d'attacco tanto richiesto da Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore, secondo quanto scrive il quotidiano, il profilo di Josip Brekalo sembrerebbe essere passato in pole. Il Wolfsburg ha aperto alla cessione in prestito, con, ovviamente un diritto di riscatto prefissato e lo stesso giocatore pare essersi convinto della soluzione. Resta da capire se effettivamente la Fiorentina vorrà affondare il colpo decisivo nelle prossime settimane.