NAZIONE, Bove operato stamani. Dimesso a giorni, può passare al V. Park

© foto di Federico De Luca 2024

Nelle sue pagine odierne, La Nazione riparte dalla principale novità delle ultime ore: questa mattina Edoardo Bove sarà operato in anestesia locale per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo all’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica di Careggi. Si tratta di un dispositivo impiantato chirurgicamente capace di rilevare il battito cardiaco irregolare o pericoloso ed erogare uno choc salvavita per riportare il ritmo alla normalità. Di conseguenza, come ormai noto, il calciatore non potrebbe giocare più nella Fiorentina, in generale in serie A e neanche in Nazionale, ma potrebbe farlo all'estero in altri campionati.

Il giocatore ha accettato l'idea di operarsi poiché arrivato nella struttura con un problema cardiaco, motivo per cui senza operazione, da protocollo, non verrebbe dimesso dall'ospedale. In questo modo, oltre a poter abbandonare la camera di Careggi, Bove potrà comunque stare a casa con i propri cari e magari tornare anche al Viola Park per salutare i compagni. Se tutto procederà per il meglio (l’intervento di oggi rientra nella routine) il calciatore sarà dimesso nel fine settimana, forse anche giovedì.