NAZIONE, Beltran e non solo: le certezze da cui ripartire

Detto delle cessioni e dei cambiamenti che interesseranno la panchina e la dirigenza della Fiorentina, La Nazione fa un punto anche su quelle che possono essere - salvo colpi di scena - le certezze da cui ripartire. Si dovrebbero rivedere per un’altra stagione al Viola Park alcuni senatori come Biraghi, Terracciano, Dodo, Ranieri e Mandragora, così come i giovani Kayode e Parisi. Dal centrocampo in su l’unico che sembra essere certo della permanenza è Lucas Beltran, l’uomo da cui - anche in virtù dei 25 milioni spesi la scorsa estate - il club si aspetta il vero salto di qualità.