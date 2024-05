NAZIONE, Atene: febbre a 90°. Aperto anche il V.P.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ancora sette giorni e poi sarà il momento della finale di Conference League ad Atene. In città, come dimostrato dalla corsa all'ultimo biglietto non solo per andare in Grecia, ma anche per assistere al match dallo stadio Franchi, l'attesa è altissima. Prima dell'Olympiacos però la Fiorentina deve affrontare nel migliore dei modi, al netto delle possibili rotazioni messe in atto da Italiano, la trasferta di Cagliari. Una trasferta comunque importante per il futuro della società viola perché, in caso di vittoria, potrebbe garantire l'accesso dei gigliati per la terza volta consecutiva ad una competizione continentale.

Dicevamo della febbre alta per il match contro i greci e i numeri, come riportati dall'edizione odierna de La Nazione, sono lì a dimostrarlo. Sarà tutto esaurito il settore dedicato ai tifosi viola dello stadio Agia Sophia, con 9.400 sostenitori che arriveranno in Grecia dall'Italia. Non è comunque escluso che la UEFA possa mettere a disposizione altri codici. Sta andando spedita anche la vendita dei tagliandi, al momento è stata raggiunta quota 21.000, per assistere al match dallo stadio Artemio Franchi. Inoltre oggi la società viola renderà note le modalità per assistere alla gara dal Viola Park dove, oltre ai bar, sarà aperto anche lo stadio Curva Fiesole.