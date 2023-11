NAZIONE, Allarme rosso difesa: al V.Park solo in tre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È allarme rosso difesa, titola La Nazione, perché fino a questo momento Vincenzo Italiano ha lavorato senza quasi nessuno del reparto arretrato. Kayode è ancora a parte, mentre Biraghi, Milenkovic, Quarta, Mina e Comuzzo sono impegnati con le rispettive Nazionali. Al Viola Park sono rimasti i soli Parisi Pierozzi e Ranieri, che però sarà squalificato contro il Milan.

Oggi intanto a Firenze si rivedrà Milenkovic, che sicuramente avrà una maglia dal primo minuto contro i rossoneri, mentre gli Azzurri Biraghi e Bonaventura (impegnati questa sera a Leverkusen contro l’Ucraina) torneranno ad allenarsi a Bagno a Ripoli nella giornata di domani. Il rientro di Comuzzo è previsto per mercoledì mentre per i sudamericani bisognerà aspettare almeno giovedì sera, con il primo allenamento che concederebbe con la rifinitura.

Con la ripresa degli allenamenti in programma domani bisognerà capire se Kayode sarà in grado di tornare a disposizione: c’è cauto ottimismo sul fatto che si possa rivederlo dal 1’ a San Siro, ma serve una settimana di allenamenti completa. Se non dovesse farcela pronto ancora una volta Parisi ad essere adattato, con Biraghi a sinistra, mentre la coppia di centrali sarà formata da Milenkovic e, verosimilmente, Martinez Quarta, a cui Italiano chiederà di stringere i denti. Se invece l’argentino non dovesse farcela ecco che il tecnico potrebbe pensare di far debuttare dal primo minuto il giovane Comuzzo.