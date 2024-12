NAZIONE, Al vaglio la storia clinica di Bove, il Covid...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche nell'edizione odierna de La Nazione si parla di Edoardo Bove, con il quotidiano che ha provato a ricostruire i momenti tra il trasporto in ambulanza e il risveglio il mattino seguente. Secondo quanto riferito, Bove è andato in fibrillazione quando è già in ambulanza, con l’arresto cardiaco arrivato nel tragitto verso Careggi e il medico a bordo che ha optato per defribillare dopo che l’ecg ha rilevato una aritmia. Fortunatamente, giunto in rianimazione, sono stati esclusi danni anossici. Da lì, l’intubazione e la sedazione farmacologica indotta. Infine, il risveglio "senza l’ausilio dei macchinari".

Come sottolineato dal giornale, in mancanza di una versione ufficiale, tiene banco la pista di una aritmia per “torsione di punta”, emersa dopo i primi esami che hanno evidenziato livelli molto bassi di potassio e una contusione toracica. Tuttavia, al vaglio dei medici, c’è anche la storia clinica del giovane. Non viene escluso neanche il fatto che l’anno scorso Bove ha contratto il Covid, che può aver sviluppato una tachicardia ventricolare o altre aritmie.