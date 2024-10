NAZIONE, Adli fa innamorare. De Gea il nuovo David di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Nazione non manca il commento di Cosimo Zetti sulla vittoria della Fiorentina di ieri al Franchi contro il Milan: "La svolta, finalmente la svolta. Sì, la vittoria contro il Milan potrebbe rappresentare una liberazione. E’ come se la Fiorentina fosse riuscita ad uscire dal guscio, a bucare la bolla in cui era rimasta chiusa e a rompere quelle catene che ne facevano una potenziale inespressa. [...] Quando meno te lo aspetti i meccanismi cominciano a funzionare, ieri si è vista finalmente un'identità e un'idea di gioco.

[...] Adli fa innamorare, De Gea si mette a fare il fenomeno e Gud la chiude a chiave. Ma se il portierone spagnolo è destinato a diventare il nuovo David di Firenze, il franco algerino può davvero essere il regista che mancava, il cervello della squadra e l’uomo capace di interdire. La Viola ha in squadra un grande portiere, un bel centrocampista e due attaccanti di razza".