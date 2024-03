NAZIONE, 0-0 e tutti a casa nervosi e scontenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

“Zero, un punticino magari anche stretto e che soprattutto non serve un granché alle ambizioni viola”. Apre così La Nazione nel commentare il pareggio maturato ieri all'Olimpico contro il Torino. Un risultato che sposta di poco la classifica e non fa certo felice Vincenzo Italiano, soprattutto considerando che il Torino ha giocato con un uomo per tutto il secondo tempo. Finale con rischio rissa fra Italiano e Juric (espulso), quasi a dimostrare che lo 0-0 non serve a entrambi.

Dopo 141 formazioni diverse il tecnico della viola ha riproposto la stessa di quella vista con la Lazio, per cercare di dare alla sua squadra quanta più possibile qualità e spregiudicatezza. Un piano che tuttavia sbatte contro la compattezza del Toro di Juric. Zero a zero e tutti a casa nervosi e scontenti.