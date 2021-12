LA STAMPA, Vlahovic-Juve: ecco come e perché

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio alla situazione della Juventus. Il quotidiano evidenzia come da tempo l'obiettivo numero uno dei dirigenti bianconeri sia Dusan Vlahovic. Lo era la scorsa estate e lo diventa ancor più ora, anche se la trattativa non è semplice. La Juventus si è mossa in anticipo sul classe 2000, che non vuole rinnovare con la Fiorentina, e addirittura di parla di un accordo già trovato nei mesi scorsi, cosa che ha scatenato le ire di Commisso che vuole evitare la beffa di perderlo a zero e chiede almeno 60 milioni di euro, cifra notevole per un quasi svincolato, ma la giovane età e i 15 gol segnati giustificano l'investimento.

Su di lui si sono mossi anche Manchester City, Arsenal e Bayern Monaco, ma la Juventus vuole difendere la pole position per ingaggiare il serbo. L'operazione può essere finanziata dalle cessioni di Ramsey, Arthur e Rabiot che libererebbero solo di ingaggi 18 milioni netti a stagione, insieme all'anticipo di investimento estivo dopo l'aumento di capitale. I bianconeri valutano anche piste alternative e meno costose come quella che porta a Mauro Icardi che, secondo i rumors, sta sondando la possibilità di giocare a Torino, mentre anche Cavani si sarebbe proposto alla Juventus.