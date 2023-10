LA NAZIONE, Un Bel... tran tran. Magica notte al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una vittoria ultra-facile che però regala una serie di concetti chiave per il futuro. La Nazione analizza così il successo dei viola col Cukaricki. Primo: la doppietta che sveglia Beltran da un letargo fin troppo lungo, con due reti belle e pesanti. Secondo: la classifica rivede ora la Fiorentina prima nel girone, il vero obiettivo. Terzo: seppur con un avversario non grande, un rotondo 6-0 fa sempre bene all’autostima, all’orgoglio e alla voglia di essere protagonisti - aggiunge il quotidiano -.

Italiano lancia anche una raffica di volti nuovi, in una vittoria dove l'unica nota stonata è l'infortunio di Kayode, e la gara diventa un match-festa a cui partecipano bene tutti, chi in gol e chi no.