LA NAZIONE, Joao Pedro: Amrabat la possibile carta

La Nazione, stamani in edicola, si sofferma su un tema di mercato delle ultime ore. Come riporta il quotidiano, il Cagliari fa sul serio per Sofyan Amrabat, che potrebbe diventare dunque la carta per Joao Pedro in viola. Certo è che l’attuale attaccante rossoblù - si legge - , sia per il tipo di investimento da mettere a bilancio (non meno di 15 milioni) sia per la facilità con cui sta andando ed è sempre andato in gol, difficilmente potrà sbarcare a Firenze come semplice sostituto di Kokorin e quindi riserva di Vlahovic. Sarebbe un bomber per l’immediato.