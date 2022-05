LA NAZIONE, Fiorentina, ora fai funzionare la testa

La Nazione si rammarica di come gli ultimi ko abbiano restituito l’immagine di una Fiorentina molto più fragile e orizzontale rispetto a quando - perfino dopo la cessione di Vlahovic - il gruppo sembrava in crescita per consapevolezza e confidenza con gli automatismi. La Juve, il calo generale, gli errori individuali e la qualità non aggiunta dai singoli hanno complicato la vita ai viola. Ora quanti punti serviranno per l’Europa? Meglio non fare calcoli e vivere una partita alla volta, anche perché i pronostici contro le squadre tranquille in classifica (come l’Udinese) possono trasformarsi in uno 0-4, anziché in un 4-0. La Fiorentina è chiamata anche a far funzionare meglio la sua testa e non sarà semplice contro una squadra forte come il Milan.