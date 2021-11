La Nazione, trattando il caso Vlahovic, scrive che i rapporti con la proprietà sono normali: la scelta rischiosa di “mettere tutto in piazza” è stata in linea con la trasparenza imposta da Commisso, un’uscita calcisticamente poco ortodossa - si legge -, soprattutto per i tempi, ma che in pratica non ha influito più di tanto sul rendimento del giocatore.