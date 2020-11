LA NAZIONE, Callejon e FR7: coppia dei campioni

La Nazione di oggi dedica ampio spazio alla "coppia dei campioni" della Fiorentina composta da Franck Ribery e Jose Maria Callejon. I due, dopo esperimenti non esattamente idilliaci, torneranno nel ruolo che conoscono meglio, là sulle fasce dell'attacco. Le idee di Prandelli vertono attorno a due moduli, per ora: 4-2-3-1 o 4-3-3, ed in entrambi ci sono loro. Nel primo caso con Castrovilli in mezzo per potenziarne il rendimento offensivo, nel secondo con loro due che dovranno essere decisivi anche in termini di rifornimento e pericolosità sotto porta. Se non sarà col Benevento, l'appuntamento congiunto è atteso comunque al più tardi in Coppa Italia con l'Udinese. L'alternativa, per il momento, potrebbe essere Kouame allargato sul fronte.