LA NAZIONE, A Benevento come fosse una finale

In edicola questa mattina, La Nazione, titola così sulla Fiorentina: "Questo è davvero uno spareggio. A Benevento come fosse una finale". La partita di oggi vale doppio: più ancora di Cagliari e Torino, occhio ai campani. La sconfitta dell'andata pesa nella classifica avulsa. Sicuramente le avversarie che seguono come rossoblù e granata sono strutturate diversamente. Semplici sta riportando i sardi alla dimensione che compete loro, mentre il Toro ha due partite in meno e un presidente che non è l'ultimo arrivato in quanto a rapporti di forza in Lega. Un altro motivo di cruciale importanza è l'1-0 del Franchi che ha visto la prima Fiorentina di Prandelli schierarsi con un 4-2-3-1: da quel giorno molto è cambiato e i viola sono tornati simili, come assetto, a quelli ammirati con Iachini. Infine anche il tecnico stesso si è esposto in maniera sorprendente ostentando un controllo totale come mai fatto prima, ma dovrà ottenere sul campo una risposta che sarà in linea con le promesse di giocatori pronti per allontanare l'ombra di Iachini.