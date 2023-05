L'OPINIONE, "A prescindere da Basilea stagione positiva"

FirenzeViola.it

Sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport è presente un editoriale a firma di Alberto Polverosi che fa il punto sull'attuale stagione. Il giornalista afferma che se anche stasera la partita non vada come si augurano i tifosi, la stagione non sarebbe deludente. "Nel calcio è giusto ricordare sempre da dove si arriva. La Fiorentina arriva da stagioni difficili, solo un anno fa la ricostruzione ha dato il primo incoraggiante risultato con il ritorno in Europa, affiancato da un gioco più che soddisfacente, in certi momenti anche spettacolare". L'editorialista elogia, al contrario di quanti molti pensano, il percorso dei viola in Coppa Italia, dove ha eliminato nel primo turno una squadra di Serie A, mentre l'Inter, ad esempio, ha faticato a piegarne una di B, poi ha messo fuori Torino, dopo che ha battuto il Milan e la Cremonese che nel suo cammino ha incontrato Napoli e Roma. Stesso discorso vale per la Conference League, dove la squadra di Italiano ha stravinto contro il Braga e ha battuto il Twente. Polverosi conclude difendendo anche il tecnico viola: "Italiano ha sbagliato, ma questa squadra è cresciuta con lui, è stato lui a darle un’identità, a portarla fino a questo punto, a farla crescere e maturare. Italiano ha sbagliato una, due, tre partite, anche quattro, anche cinque (su 55...), ma non la stagione. Il 2022-23 è già una buona stagione. Ora serve l’ultimo sforzo per trasformarla in storica".