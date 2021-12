IL TIRRENO, Ronaldo passa il testimone a Vlahovic?

Il nostro opinionista Enzo Bucchioni, su Il Tirreno, ha analizzato il pari conquistato dalla Fiorentina col Sassuolo, sottolineando il 33esimo gol segnato nel 2021 da Dusan Vlahovic: “Una roba che negli ultimi sessant’anni era riuscita soltanto a Cristiano Ronaldo - si legge - Un passaggio di testimone? Non lo so, so solo che a 21 anni Vlahovic sta facendo cose che voi umani…”.