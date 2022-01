Il Tirreno nella sua edizione odierna sottolinea come ieri la Fiorentina sia tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso per Capodanno. Fra i presenti, dopo i primi giorni trascorsi a svolgere un lavoro specifico in palestra - si legge - , Jonathan Ikone, salutato con applausi e foto dai suoi nuovi tifosi ieri mentre raggiungeva lo stadio ieri pomeriggio per la seduta.