GAZZETTA, Vlahovic vs Muriel: ecco i 9 dei record

La Gazzetta dello Sport che la sfida tra Fiorentina e Atalanta di stasera è anche e soprattutto quella tra numeri 9: Vlahovic contro Muriel. I quali hanno bucato la rete innumerevoli volte soprattutto nell'anno solare, 9 il serbo e 11 il colombiano. L'attaccante viola chiuderà per la prima volta una stagione in doppia cifra, l'atalantino ha già eguagliato il suo primato di 18 reti in un solo torneo (non ha mai fatto meglio in carriera).