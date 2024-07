GAZZETTA, Viola riprova l'assalto a Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina riprova l'assalto a Gudmundsson, si legge su La Gazzetta dello Sport. La valutazione da 30 milioni è per adesso da capogiro ma il tempo non manca e neanche la volontà. Le nuove informazioni chieste al Genoa fanno pensare che la strada sia in salita però non senza uscita. Se ci fosse da fare una follia economica in questa sessione di mercato sarebbe per lui.

Lo scorso gennaio è stato l'unico giocatore su cui la Fiorentina ha portato avanti una trattativa lunga, poi non conclusa. La società rossoblù anche adesso ha ribadito che per Gudmundsson servono 30 milioni, senza contropartite, ed è necessario un rilancio del viola, o pretese più basse del Genoa, per andare avanti con successo. Rimane viva l'opzione Colpani per cui i viola potrebbero puntare per un prestito oneroso con diritto di riscatto.