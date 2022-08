GAZZETTA, Viola, l'Europa per la città e per i soldi

La Fiorentina si appresta a giocare il match di ritorno contro il Twente, per accedere ai gironi di Conference League. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, i viola giocheranno per l’onore di una squadra che merita l’Europa. Per la città di Firenze, che sarà rappresentata a Enschede da circa 500 tifosi. E anche per i soldi, i quali potrebbero arrivare con la qualificazione ai gironi di Conference League e magari andando anche avanti. Infatti, accedere ai gironi porterebbe nelle casse della società 2,94 milioni; ogni successo vale 500mila euro, ogni pareggio 166mila. L’eventuale vittoria del girone frutterebbe 650mila euro più 600mila come bonus per l’accesso diretto agli ottavi. E poi: 1 milione se si arriva nei quarti, 2 per la semifinale, 3 per la finale. La vittoria del trofeo porta in soli premi circa 12 milioni a cui andrebbero aggiunti 2 milioni al massimo tra marketpool e ranking Uefa. Circa la cifra che la Fiorentina ha speso per arrivare a Antonin Barak, motivo in più per onorare al meglio il playoff europeo (seppur non il principale dato che i giocatori quando scendono in campo non pensano ai soldi).