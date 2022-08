GAZZETTA, Viola in ritardo: Italiano stringa i tempi

La Fiorentina, a una settimana dall'inizio della Serie A, si scopre in ritardo. Italiano deve stringere i tempi per portare la squadra a un livello di forma e a un gioco accettabile per le ambizioni stagionali, che sono alte visto il mercato fatto e che deve ancora completarsi con la mezzala di qualità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono parecchie le cose da aggiustare e un paio le speranze: la prima è quella di arrivare a Lo Celso o in alternativa a Bajrami, l'altra è legata al rinnovo di Milenkovic, sempre più una certezza.

Il punto per ripartire è invece rappresentato da Luka Jovic che si è finalmente sbloccato con un colpo di testa da centravanti vero. Una grande notizia per Italiano, dato che i viola stanno faticando a trovare il gol e anche per l'ex Real, felice di aver ritrovato la rete e sempre più determinato. La forma è ancora precaria, ma la testa comincia già a entrare a pieno regime.

Le cose da sistemare invece sono rappresentate in primis dalla difesa, che anche con Milenkovic continua a ballare, ma pure da un centrocampo ancora da registrare, dato che Amrabat si è inceppato un po' e Mandragora non è ancora entrato negli schemi. Il gioco ha funzionato solo a tratti, Nico Gonzalez è in grande spolvero, Dodo - scrive il quotidiano - convince, Ikone sta giocando bene: dal francese ci si aspetta però anche qualche gol.