GAZZETTA, Viola da record: il segreto sta in difesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

“Una vittoria per Bove”, titola così La Gazzetta dello Sport il pezzo dedicato alla Fiorentina, ieri all’ottavo successo consecutivo in campionato contro il Cagliari. Non è retorica, scrive la rosea, ma i tre punti sono davvero tutti per il centrocampista romano, omaggiato prima da Cataldi in occasione del gol e poi dai tanti cori della Fiesole al termine dei 90 minuti, la quale abbraccia figurativamente la propria squadra dopo una partita sofferta in cui certamente non si è vista la miglior versione della Fiorentina 2024/25, ma in cui Palladino riscrive un nuovo record eguagliando la striscia di vittorie più lunga della storia viola del 1960.

Il segreto, si legge, sta soprattutto in una difesa solidissima che ha subito soltanto 10 gol (la migliore con Juve e Napoli), di cui soltanto 3 nelle ultime 8 partite. Merito della nuova coppia di centrali formata dai due prodotti del vivaio viola Comuzzo e Ranieri e da un leader come David De Gea.