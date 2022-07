GAZZETTA, Viola con vista Europa. E sul mercato...

Il 18 e il 25 agosto la Fiorentina si giocherà l'accesso alla Conference League, traguardo che è anche sfida di ripartenza per una squadra che con Italiano ha stupito tutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli arrivi di Gollini e Mandragora e le ufficialità prossime di Dodò e Jovic danno l'idea di un club che ha infilato un tassello per ogni reparto di campo. Sempre che il mercato si esaurisca qui e sentori di stop per ora non esistono. Tra i volti nuovi che hanno iniziato a lavorare a Coverciano c'è Rolando Mandragora, interno di sostanza, qualità e anche gol. Con il 4-3-3 questa squadra può far paura in Italia.