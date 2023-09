GAZZETTA, Una pausa per recuperare la condizione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'edizione locale de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo dedicato alla Fiorentina. L’inizio con il piede schiacciato sul gas per ottenere l’accesso alla Conference League ha spremuto i viola con conseguente crollo di energie fisiche e nervose culminato nella “partitaccia” di San Siro. Per tale motivo Italiano benedice la sosta. Molti giocatori, anche importanti come Bonaventura o Arthur, non possono avere 5 partite in due settimane nelle gambe. I nuovi devono essere ancora inseriti al 100% e altri hanno la condizione fisica non ancora al top.

QUesto periodo di pausa può fornire allenamenti importantissimi sia per Nzola, ancora fuori forma, sia per Maxime Lopez, appena arrivato. Infine, questo tempo può essere utile anche ai "vecchi" dato che Barak è fuori dalla passata stagione e sta costruendosi una preparazione, Sottil è chiamato a recuperare del tempo perduto causa infortunio durante il ritiro, Ikone idem, Dodo non è ancora se stesso.