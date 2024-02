GAZZETTA, UECL, la Viola ci crede. Cosa sperare oggi

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport parla dell'avventura in Conference League della Fiorentina, attesa oggi alle 13 dal sorteggio di Nyon per sapere chi dovrà affrontare agli ottavi di finale. L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere la seconda finale consecutiva ma il percorso sarà lungo, intanto evitando le avversarie più temibili. In particolare l'Ajax, la Dinamo Zagabria e l'Union Saint Gilloise, anche se non c'è un sorteggio con una squadra sulla carta più forte della Fiorentina. Il sorteggio migliore, scrive la rosea, sarebbe pescare una tra Servette, Sturm Graz e Maccabi Haifa.

