GAZZETTA, Stadi: ACF unica ad usare soldi pubblici

In un interessante approfondimento pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport, si legge come la Fiorentina sia l'unica squadra in Italia ad aver approfittato dei finanziamenti pubblici per ricostruire (o nel caso dei viola ristrutturare) lo stadio. Nell'analisi fatta sugli impianti in Italia, la rosea nota come il caso di Firenze, in cui il sindaco Dario Nardella è riuscito ad ottenere 95 milioni per la ristrutturazione dello stadio (che dovrebbe essere finita nel 2026) e dell'area circostante, sia un unicum nel nostro paese. La Fiorentina infatti è riuscita a sfruttare il Pnrr -in particolare la specifica sul fondo complementare- e ad ottenere così fondi dal Ministero della Cultura, a cui si sommano i fondi europei.

I vantaggi per il club, scrive Gazzetta, non sono solo dal punto di vista economico, ma anche di tempistiche per i lavori, come si vede anche dal fatto che si è già conclusa l'opera di selezione del progetto vincitore, affidato allo studio Arup ed al progettista David Hirsch.