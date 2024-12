GAZZETTA, Rimane il gelo tra Pradè e Italiano. I club...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il tanto atteso chiarimento tra Vincenzo Italiano e Daniele Pradè non c’è stato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il duro botta e risposta post Bologna-Fiorentina, il “grande freddo” è rimasto: nessun messaggio, nessun contatto tra l’ex tecnico viola e il direttore sportivo. Italiano difende la sua esultanza, definendola un gesto consueto e non irrispettoso, ma Pradè non arretra: «Ho capito tante cose dell’uomo».

I club preferiscono non intervenire, convinti che i due, prima o poi, troveranno un modo per chiarirsi. Ma al momento resta il gelo, evidente nel silenzio reciproco e nella distanza che si è creata dopo anni di stima e collaborazione.