GAZZETTA, Presenza di Bati sia scintilla per Beltran

Gabriel Omar Batistuta è arrivato a Firenze per partecipare a una gara benefica in favore delle persone alluvionate, proprio nella settimana che porta alla sfida a San Siro contro il Milan, uno dei teatri preferiti dell’ex viola, dove segnò una tripletta nel settembre del ’98 e una doppietta nel ’96 grazie alla quale la Fiorentina potè mettere in bacheca la Supercoppa Italiana. Ecco dunque che l’arrivo del bomber argentino, scrive La Gazzetta dello Sport, possa essere la scintilla giusta per Lucas Beltran, l’attuale numero 9 argentino della Fiorentina.

Beltran è ancora a caccia del primo gol in campionato ma le qualità ci sono e si sono viste anche quando non è riuscito a segnare. Quando ha trovato la via della rete contro il Cukaricki, poi, lo ha fatto con una certa classe, specialmente il raddoppio su pallonetto.

La prima alla Scala del calcio contro l’Inter non andò bene ma questa volta il Vikingo sogna una serata diversa e chissà che l’influenza di Batigol e - magari - una bella chiacchierata possa dargli la scossa necessaria.