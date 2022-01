GAZZETTA, Piatek si presenta: "Europa possibile"

"Re Vlahovic ha il suo Viceré". Esordisce così il pezzo della Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna prende in considerazione la presentazione di Krzysztof Piatek, ieri protagonista della sua prima conferenza stampa da calciatore della Fiorentina. "Oggi sono un calciatore migliore, più forte, più sicuro e con più valori rispetto alla prima volta, nel 2018, in cui arrivai in Italia. Cosa dico ai tifosi? Che il... Pistolero è tornato e che non vedo l’ora di mostrare la mia esultanza anche al Franchi-ha detto ieri l'attaccante polacco ai microfoni ufficiali del club. Piatek ha espresso la sua felicità per essere arrivato alla Fiorentina, squadra di cui Stevan Jovetic (grande ex viola, compagno fino a pochi giorni fa dell'attaccante all'Herta Berlino) gli ha parlato molto bene. "L’Europa? Mi sembra che siamo sulla strada giusta, tutto è possibile".