GAZZETTA, Piatek conquista tutti con i gol in coppa

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell'impatto avuto da Krzysztof Piatek sul mondo Fiorentina: un'ottima presentazione per il bomber polacco, capace di segnare già 3 gol negli scampoli di partita giocati dal suo arrivo. L'entusiasmo è cresciuto dal suo arrivo e grazie ai suoi gol l'addio di Dusan Vlahovic è stato parzialmente addolcito. Adesso la sfida lanciata è proprio quella al serbo, che Piatek affronterà il 2 marzo al Franchi, in una semifinale d'andata di Coppa Italia che si prospetta infuocata. Prima però il campionato ed altri bianconeri, lo Spezia, da affrontare lunedì sera. In Liguria, Piatek cercherà il primo centro in campionato dopo i tre in Coppa Italia, per rimanere davanti nelle gerarchie di Italiano per il ballottaggio con Cabral e convincere a suon di gol il club ad esercitare il diritto di riscatto pattuito con l’Hertha Berlino (circa 15 milioni).

Da vedere se anche a La Spezia Italiano punterà sul numero diciannove in avanti: per il resto, sono altri i problemi per il tecnico viola, che in mezzo al campo non potrà contare sui due titolarissimi Torreira e Bonaventura, out per squalifica. Si scaldano Amrabat e Castrovilli, due giocatori chiamati a dare una risposta di carattere in una stagione opaca.