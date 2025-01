GAZZETTA, Palladino stavolta si trova dall'altra parte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Gazzetta dello Sport nella sua analisi sulla sconfitta della Fiorentina a Monza si concentra su Raffaele Palladino. Al tecnico campano la partita di ieri sarà sembrata molto familiare: una squadra che va oltre le proprie possibilità e vince, come a lui è spesso capitato. Solo che stavolta è dall'altra parte e la sua Fiorentina si ferma ancora.

Una squadra pigra, distratta, incapace di pareggiare la voglia di riscatto della banda di Bocchetti. Dopo otto sconfitte il tecnico brianzolo è riuscito ad ottenere la prima vittoria in Serie A della sua carriera, mettendo in pratica il manifesto che Adriano Galliani in settimana aveva chiesto al gruppo. Il Monza ora respira, la Fiorentina si preoccupa, conclude la rosea.